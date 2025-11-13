Два ДТП произошли в один день на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области

Утро 12 ноября в Нижегородской области отметилось сразу двумя серьезными дорожно-транспортными происшествиями на федеральной трассе М-7. Первое столкновение произошло возле Стригинского моста, где столкнулись три легковых автомобиля и фура. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Судя по фотографиям очевидцев, один из автомобилей серьезно поврежден, у него деформирован передний бампер и разбито лобовое стекло. Пробка на трассе достигла длины около 4,5 километра. Среди возможных причин аварии называют густую туманную погоду и скользкое дорожное покрытие.

Второе ДТП произошло около 7:30 утра на 525-м километре трассы М-7 в Лысковском районе. Согласно информации Госавтоинспекции, 34-летний водитель грузовика выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, машина потеряла сцепление с дорогой и врезалась в автомобиль «Нива», движущийся в попутном направлении. В результате пострадали оба транспортных средства, а 59-летний водитель «Нивы» доставлен в Лысковскую центральную районную больницу.

В обоих случаях обстоятельства происшествия уточняются, ведется разбирательство.