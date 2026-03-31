Два человека утонули в нижегородских водоемах за неделю

За прошедшую неделю в нижегородских водоемах утонули два человека. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном управлении МЧС.

Тело погибшего достали из Кудьмы в Кстовском районе 28 марта. На следующий день из Оки в Павловском округе извлекли тело женщины.

За семь дней зарегистрировано четыре происшествия на воде. Спасены шесть человек, включая двух мужчин, которые провалились под лед в Воротынском округе.

В МЧС напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека — от 10 сантиметров, для двух и более — от 15 сантиметров. Весной выходить на лед опасно для жизни.