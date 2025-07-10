Два человека стали жертвами пожара в Ульяновской области

Пожар унес жизни двух человек в Карсунском районе Ульяновской области. Происшествие случилось в селе Труслейка. Об этом сообщил сайт «Инфо 24» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.
По информации ведомства, огонь охватил баню, пристроенную к жилому дому. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления.
В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 62-летней хозяйки дома. Ее 30-летнего сына доставили в больницу, однако мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. Сейчас сотрудники районного Следственного комитета работают на месте трагедии, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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