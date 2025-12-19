Два человека провалились под лед и погибли в Нижегородской области

Сразу две трагедии произошли на льду в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

В Воротынском округе жертвой стал 74-летний мужчина. Он отправился на лыжах на рыбалку на Волгу в районе села Сомовка и провалился под лед. Тело мужчины обнаружили водолазы.

Еще один несчастный случай зафиксировали в Лысковском округе. Здесь под лед озера Ватаго вблизи села Великовское провалился 75-летний водитель снегохода. Его также не удалось спасти.