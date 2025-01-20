Два человека пострадали в пожаре на Бухарестской улице в Петербурге

Сообщение о возгорании поступило по адресу: улица Бухарестская, дом 128, корпус 1. В квартире огонь повредил обстановку на площади восьми квадратных метров. На месте происшествия работали 15 спасателей на трех специализированных машинах.
Пожар был ликвидирован в 4:54. В результате инцидента пострадали мужчина и ребенок, их доставили в медицинское учреждение.
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