Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Кемерове

Дорожная авария с пострадавшими произошла на перекопанной улице в Кемерове. Об этом сообщил VSE42.Ru со ссылкой на городскую ГИБДД.

По данным полиции, 61-летний водитель Mazda CX-5, двигаясь по улице Терешковой, попытался развернуться на перекрестке и не предоставил преимущество встречной Hyundai Accent.

После столкновения вторая иномарка перевернулась. Травмы получили 38-летний автомобилист и 40-летний пассажир. Организована проверка.

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