Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М5 «Урал» под Самарой

Два человека получили различные травмы в результате массового столкновения машин в Красноярском районе Самарской области. Авария произошла на 1057-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Об этом сайту «Сова» сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, 40-летний мужчина за рулем фуры Sitrak с прицепом столкнулся с автомобилем ГАЗ, которым управлял 70-летний пенсионер. По инерции отечественный грузовик выехал на встречную полосу и врезался в LADA Kalina под управлением 45-летнего водителя.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась 37-летней пассажирке легкового автомобиля и шоферу ГАЗ — их госпитализировали. Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек. Сотрудники ГИБДД выявили 356 нарушений правил дорожного движения, включая задержание 14 водителей с признаками алкогольного опьянения.