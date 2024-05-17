Два человека пострадали в массовой аварии в Ростове-на-Дону | 360°

17 мая 2024, 13:51
Два человека пострадали в массовой аварии в Ростове-на-Дону
Сразу три автомобиля стали участниками аварии на улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону. Не обошлось без пострадавших, сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, водитель машины Changan протаранил Infiniti на полосе для общественного транспорта. После удара вторую иномарку отбросило на Volkswagen Polo.
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Травмы получили два человека. Медики госпитализировали пациентов. Организована проверка.
ДТП
ГИБДД
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