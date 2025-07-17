Два человека пострадали в ДТП в районе Энергетиков в Кургане

Утром 16 июля в Кургане на проспекте Конституции случилось дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два автомобиля, оба водителя получили травмы. Об этом проинформировало Ura.ru городское отделение Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Chery, двигаясь по второстепенной дороге со стороны улицы Юргамышской, не уступил дорогу машине Haval, которая ехала по главной дороге.

«В результате ДТП получили телесные повреждения. Водителю Chery A13 1971 года рождения назначено амбулаторное лечение. Водителю Haval jolion 1973 года рождения оказана разовая медицинская помощь», — прокомментировали в ГАИ.

Госавтоинспекция подчеркнула важность внимательной оценки дорожной ситуации и строгого соблюдения правил дорожного движения.