Два человека пострадали в ДТП в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга вечером 16 декабря случилось дорожно-транспортное происшествие, приведшее к травмированию двух пешеходов. Подробности происшествия сообщили представители пресс-службы городской полиции, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно представленной информации, около половины седьмого вечера мужчина возрастом 44 лет, управляющий автомобилем марки Mazda, совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть на нерегулируемом переходе на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных.

Пострадали два взрослых человека: женщина 41 года попала в больницу в тяжелом состоянии, а мужчина 39 лет госпитализирован с повреждениями средней тяжести.

Органы правопорядка проводят проверку обстоятельств случившегося дорожного происшествия.