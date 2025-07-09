Два человека пострадали в ДТП с участием мопеда в Кемерове

Два человека получили различные травмы при столкновении мопеда и иномарки в Кемерове. Авария произошла во вторник, 8 июля, около 18:15 на улице Тухачевского. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на представителей городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, водитель мопеда двигался от рынка «Сотка» в направлении Молодежного проспекта и столкнулся с автомобилем Renault Duster, который ехал в ту же сторону. Байкер и его пассажир получили травмы, их доставили в больницу.
Известно, что оба участника ДТП были в мотошлемах. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали случившегося.
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