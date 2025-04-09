Два человека пострадали в ДТП с полыхающим мотоциклом в Кургане

Два человека пострадали в дорожной аварии с участием мотоцикла в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.
Происшествие случилось на улице Красина. Согласно данным ведомства, там водитель автомобиля Renault не уступил дорогу байку, что привело к столкновению. После двухколесный транспорт оказался охвачен огнем.
Мотоциклисту и его пассажиру потребовалась госпитализация. Организована проверка.
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО китайцах
Ждет возвращения отца? Дочь Михаила Ефремова приехала к его дому в центре Москвы
Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в парижском аэропорту
Первый аппарат МРТ установили в Истринской больнице
ИПК выше, чем за работу. В чем суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным
Международная ассоциация по фактчекингу GFCN опубликовала первые расследования
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте