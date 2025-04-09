Два человека пострадали в ДТП с полыхающим мотоциклом в Кургане

Два человека пострадали в дорожной аварии с участием мотоцикла в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на улице Красина. Согласно данным ведомства, там водитель автомобиля Renault не уступил дорогу байку, что привело к столкновению. После двухколесный транспорт оказался охвачен огнем.

Мотоциклисту и его пассажиру потребовалась госпитализация. Организована проверка.

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