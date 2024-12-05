Два человека пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником в ХМАО

Дорожная авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне на трассе Сургут-Лянтор в Сургутском районе ХМАО. Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на пресс-службу окружной Госавтоинспекции.

Сообщается, что 37-летний водитель внедорожника Chevrolet, двигаясь на слишком большой скорости, врезался в отбойник. От удара его отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с автобусом Iveco.

В ДТП пострадали водитель внедорожника и его 18-летняя пассажирка. Об их состоянии неизвестно.