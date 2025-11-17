Два человека пострадали в ДТП на трассе в Пензенской области

Два легковых автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Спасском районе Пензенской области. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в субботу, 15 ноября, в 2:50 на 474 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись автомобили «ВАЗ-21101» и «ВАЗ-21104».

В результате аварии 26-летний водитель «ВАЗ-21101» и его пассажирка, 43-летняя женщина, получили травмы и попали в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка.