Два человека пострадали при столкновении иномарок в ЯНАО

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа».
По предварительным данным, на улице Магистральной столкнулись Hyundai и Toyota. Водителю и пассажиру второй иномарки потребовалась медицинская помощь. У них диагностировали различные травмы, добавило Ura.ru.
На место прибыли сотрудники полиции. Организована проверка.
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