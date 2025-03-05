Два человека пострадали при столкновении иномарок в ЯНАО

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, на улице Магистральной столкнулись Hyundai и Toyota. Водителю и пассажиру второй иномарки потребовалась медицинская помощь. У них диагностировали различные травмы, добавило Ura.ru.

На место прибыли сотрудники полиции. Организована проверка.

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