Два человека пострадали при столкновении иномарок в Челябинске

Вечером 27 августа в Челябинске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. На улице Дзержинского, у дома №105, столкнулись автомобили Haval и Renault Sandero. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.