Два человека пострадали при столкновении иномарок в Челябинске

Вечером 27 августа в Челябинске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. На улице Дзержинского, у дома №105, столкнулись автомобили Haval и Renault Sandero. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, в результате аварии обе машины получили значительные повреждения, а иномарка Renault Sandero от удара перевернулась. Среди пострадавших — два человека. Медицинская помощь потребовалась 19-летнему пассажиру Haval и 64-летней пассажирке Renault.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте