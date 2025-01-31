Два человека пострадали при столкновении грузовиков в Новосибирской области
Дорожная авария с пострадавшими произошла на трассе в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщил Atas.info со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, водитель грузовика Hyundai Porter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Shacman.
Оба автомобилиста получили травмы. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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