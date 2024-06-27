Два человека пострадали при пожаре в квартире в Петербурге
Возгорание произошло в многоквартирном доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадали два человека, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило двухкомнатную квартиру на Дрезденской улице. Общая площадь пожара составила семь квадратных метров.
Отмечается, что двух пострадавших женщин доставили в больницу. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
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