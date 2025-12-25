Два человека попали в больницу в результате утренних пожаров в Петербурге

Утром 25 декабря в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых пострадали два человека. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Первый пожар вспыхнул в 07:25 в Колпинском районе на улице Тазаева. Огонь охватил двухкомнатную площадь в однокомнатной квартире. Спасатели прибыли на место происшествия и потушили пожар к 07:56.

Пострадавший мужчина был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Для ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Второй пожар произошел в 08:17 в Невском районе на улице Новоселов. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире и охватил площадь восемь квадратных метров.

Пожар был потушен к 09:03. В результате этого происшествия также пострадал мужчина, который был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.