Два человека получили травмы в ДТП с троллейбусом в Ижевске

В Ижевске днем 16 декабря случилось необычное ДТП: троллейбус врезался в снегоуборочную технику. Инцидент зафиксировала местная Госавтоинспекция, написал сайт udm-info.ru .

Автопроисшествие произошло около половины третьего дня на регулируемом перекрестке улиц Удмуртской и Холмогорова. Водитель троллейбуса марки «ЗИУ», 52-летний мужчина, не успел затормозить и столкнулся с погрузчиком «Мицубер», за рулем которого находился 42-летний сотрудник коммунальных служб.

Пострадали двое пассажиров троллейбуса: 69-летняя женщина и молодой парень 29 лет. Их травмы оценивают врачи, подробности уточняются.