Два человека погибли в смертельном ДТП в Нижегородской области

В результате лобового столкновения на Варламовской дороге недалеко от закрытого города Сарова погибли двое человек, а еще трое — получили травмы. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ Нижегородской области.

Авария произошла 19 октября 2024 года около 15:00. Водитель Lada, имеющий небольшой стаж вождения, попытался обогнать другой автомобиль и выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q7. В результате ДТП водителя и пассажира отечественного авто не удалось спасти — они скончались на месте.

Третий человек из этой машины выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель Audi только пострадал от ушибов и ссадин; его осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Пятилетняя девочка, находившаяся в иномарке, получила легкий ушиб головы и также была отпущена домой после осмотра в больнице.