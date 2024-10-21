Два человека погибли в смертельном ДТП в Нижегородской области

В результате лобового столкновения на Варламовской дороге недалеко от закрытого города Сарова погибли двое человек, а еще трое — получили травмы. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ Нижегородской области.
Авария произошла 19 октября 2024 года около 15:00. Водитель Lada, имеющий небольшой стаж вождения, попытался обогнать другой автомобиль и выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q7. В результате ДТП водителя и пассажира отечественного авто не удалось спасти — они скончались на месте.
Третий человек из этой машины выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель Audi только пострадал от ушибов и ссадин; его осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Пятилетняя девочка, находившаяся в иномарке, получила легкий ушиб головы и также была отпущена домой после осмотра в больнице.
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