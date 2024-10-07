Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Тюменской области
В селе Ситниково произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.
Огонь распространился на площади почти 90 квадратных метров. При тушении спасатели нашли тела двух мужчин.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины смерти погибших.
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