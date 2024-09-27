Два человека погибли в пожаре в Красноярском крае

В поселке Инголь накануне горел трехвартирный жилой дом, жертвами пожара стали два человека. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. При тушении пожарные обнаружили тела двух жильцов, по предварительной информации, они сгорели заживо.

В настоящее время эксперты устанавливают причину возгорания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.