Два человека погибли в пожаре в ЯНАО из-за непотушенных сигарет
В результате пожара, который произошел в ЯНАО, погибли два человека. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Окружную службу гражданской защиты.
Сообщается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Погибшие оставили непотушенными сигареты.
В службе отметили, что всего с начала 2024 года в регионе зафиксировано 45 пожаров из-за неосторожного курения.
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