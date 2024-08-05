Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, водитель за рулем Kia Cerato, двигаясь по мокрой дороге, не справился с управлением и на встречной полосе врезался в иномарку Hyundai Accent.

В ДТП погибли 61-летняя и 55-летняя пассажирки Kia. Оба водителя и 20-летняя пассажирка Hyundai получили различные травмы, их доставили в больницу.