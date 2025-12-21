Два человека погибли в ДТП в Ростове-на-Дону

Вечером 17 декабря на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло трагическое ДТП, повлекшее гибель двух человек. Подробности инцидента обнародовал сайт rostovgazeta.ru , ссылаясь на сообщение пресс-службы местной Госавтоинспекции.

Сообщается, что 20-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21102 потерял контроль над транспортным средством, выехав на встречную полосу движения, где произошла встреча с машиной Kia, управляемой 40-летним мужчиной. Удар оказался настолько сильным, что одна из машин получила серьезные повреждения, фактически развалившись на части.

Последствием происшествия стала мгновенная смерть обоих пассажиров машины ВАЗ: самого молодого водителя и 18-летнего парня, находившегося в салоне. Медицинскому персоналу пришлось лишь зафиксировать кончину погибших.