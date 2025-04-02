Два человека погибли в ДТП в Ленобласти за прошедшие сутки

В Ленинградской области за минувшие сутки произошли две смертельные аварии. Об этом сообщила Neva.Today .

ДТП случились в Гатчинском округе и Лодейнопольском районе. Так, 1 апреля около семи вечера в отдел полиции поступило сообщение о столкновении грузовиков на 186 км трассы «Кола». По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 20-летний водитель фургона ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, которым управлял 40-летний мужчина. Молодой человек погиб на месте происшествия.

Несколькими часами позже в Гатчинский отдел полиции сообщили об аварии на 59 километре автодороги Санкт-Петербург — Псков. Там 21-летний автомобилист на Hyundai сбил 51-летнего мужчину, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Спасти пострадавшего не удалось.