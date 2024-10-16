Два человека погибли в дачных пожарах в Удмуртии

В садовых товариществах Удмуртии минувшей ночью произошли два смертельных пожара. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В первом пожаре, который произошел на территории СПО «Садовод-любитель», погиб мужчина. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправного обогревателя.

Второй смертельный случай зафиксировали в СНТ «Молодежный». Там при тушении пожара нашли тело мужчины, проводится проверка.