Два человека погибли в дачных пожарах в Удмуртии
В садовых товариществах Удмуртии минувшей ночью произошли два смертельных пожара. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
В первом пожаре, который произошел на территории СПО «Садовод-любитель», погиб мужчина. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправного обогревателя.
Второй смертельный случай зафиксировали в СНТ «Молодежный». Там при тушении пожара нашли тело мужчины, проводится проверка.
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