Два человека погибли в аварии с мотоциклом в Пермском крае

В Прикамье произошла авария, в результате которой погибли мотоциклист и его пассажир. Причиной происшествия стало нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.

По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем ВАЗ-21053 на трассе превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «Иж-Юпитер». За рулем последнего сидел 18-летний молодой человек. В результате аварии байкер и его 19-летний пассажир от полученных травм погибли на месте.