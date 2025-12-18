Два человека погибли в аварии с автобусом в Свердловской области
На трассе возле города Березовский Свердловской области произошло серьезное ДТП. По сообщению URA.RU, две легковые машины столкнулись с рейсовым автобусом.
Источник в экстренных службах уточнил: «Погибли 85-летний дедушка и 58-летний мужчина. Еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали. В автобусе никто не пострадал».
По предварительной информации, автобус следовал из Буланаша в Екатеринбург. В нем находилось 19 человек, включая одного ребенка. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
