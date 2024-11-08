Два человека погибли в аварии на трассе в Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.

Авария случилась на 1628 километре. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате на месте ДТП начался пожар.

В результате два водителя погибли на месте, не дождавшись приезда скорой. Еще одного человека госпитализировали.