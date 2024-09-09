Два человека погибли при пожаре в доме в ХМАО

Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме в селе Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. В результате пожара погибли два человека, сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, пламя охватило одноэтажный дом по улице Волгоградской. Общая площадь возгорания достигла 70 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин 1961 и 1962 года рождения.

Отмечается, что возгорание произошло из-за неосторожности во время курения.