Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
Два человека погибли и один пострадал при пожаре в бытовке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось в Троицке на улице Академика Дыхне. Загорелась одна двухэтажная бытовка.
Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших. Также один человек пострадал — у него перелом левой стопы.
На прошлой неделе пожар случился на стройке в Алтуфьевском районе столицы. Огонь охватил сразу несколько бытовок. Спасатели ликвидировали возгорание, его площадь составила 45 квадратных метров.
В этот же день в Москве случился другой пожар на стройке. Недалеко от станции метро «Терехово» загорелись металлоконструкции.
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