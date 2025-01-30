Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы

Два человека погибли и один пострадал при пожаре в бытовке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Троицке на улице Академика Дыхне. Загорелась одна двухэтажная бытовка.

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших. Также один человек пострадал — у него перелом левой стопы.

На прошлой неделе пожар случился на стройке в Алтуфьевском районе столицы. Огонь охватил сразу несколько бытовок. Спасатели ликвидировали возгорание, его площадь составила 45 квадратных метров.

В этот же день в Москве случился другой пожар на стройке. Недалеко от станции метро «Терехово» загорелись металлоконструкции.