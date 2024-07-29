Два человека погибли при пожаре в аварийном доме в Салехарде

В Салехарде в аварийном доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пожар произошел на улице Сергея Лазо. Там вспыхнул деревянный дом. Несмотря на то, что пожарные приехали в считаные минуты, огонь успел распространиться почти на все здание. Общая площадь площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В результате пожара погибли взрослые мужчина и женщина, также сильно пострадал пятилетний мальчик. Его состояние остается тяжелым. Проводится проверка.