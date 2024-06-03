Два человека тяжело пострадали после забега в Москве 1 июня

Два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице после забега в Москве 1 июня, сообщил источник 360.ru. По его информации, в общей сложности от теплового удара пострадали 16 человек.

Забег «Зеленый Марафон» проходил 1 июня в 60 городах России. Для взрослых участников подготовили дистанции 4,2, 10, 21,1 и 42,2 километра. Для детей была дистанция до 800 метров. Также был вариант с дистанцией для скандинавской ходьбы 4,2 километра.

В комментариях в официальном паблике мероприятия во «Вконтакте» пользователи высказали возмущение по поводу организации забега. Многим показалось странным решение проводить марафон днем, когда в столице стояла максимально сильная жара.

«Объясните, в чем был смысл старта забега в Москве в 12:30 часов, когда на улице +30? Лично видел человека, которого в скорую заносили. И думаю такой он был не один. И добавить пункт орошения и воды, видимо, немыслимый бюджет нужен», — поразился один из комментаторов.

Еще один пользователь отметил, что заметил только два пункта с водой, что при такой жаре было, по его оценке, самым настоящим издевательством.

«На последних километрах воды вообще не давали, люди на асфальте без сознания лежали, сидели на бордюрах им плохо было, просили воду у мимо проходящих гуляющих людей» — рассказал он.

При такой погоде, продолжил мужчина, надо было учитывать ключевой момент с риском перегрева и позаботиться о бегунах.

«Бежали 10 километров в Москве, было пекло, погода какая есть, но организаторы оказались не готовы. Поливальная машина-душ была одна. <…>Воду наливать не успевали, наливали на один палец в стакан. На некоторых пунктах воды вообще не было. На 4,2 воду вообще не давали. После семи километров люди начали падать в обморок», — поделился другой участник обсуждения.

Помимо этого, по его словам, досмотр при входе в стартовый городок был очень поверхностный.

Официальных данных о состоянии пострадавших пока нет, 360.ru обратился за комментариями к организаторам забега.

«Данное сообщение не соответствует действительности», — отметили они.