Два человека погибли под Челябинском по вине пьяного водителя микроавтобуса без прав

Два человека получили смертельные травмы, еще четверо пострадали в ДТП на территории Челябинской области. Авария произошла утром в понедельник, 15 сентября, на 1561-м километре трассы Москва — Челябинск в Ашинском районе. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, 30-летний мужчина без водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял микроавтобусом Hyundai, в котором находились восемь человек. Водитель допустил съезд с проезжей части, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

От тяжелых травм два человека скончались до приезда медиков, еще четверо попали больницу. Два пассажира отделались легкими ушибами и ссадинами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.