Два брата стали жертвами пожара в ХМАО

Деревянная баня загорелась в садоводческом товариществе «Рябинушка». Во время тушения огня спасатели обнаружили тела погибших мужчин, братьев 1981 и 1972 годов рождения. Об этом muksun.fm сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в службу спасения в 21:58. На ликвидацию пламени ушло почти полчаса. На месте работали специалисты, изъяты образцы материалов для исследования. Предварительным источником воспламенения назвали печь, находившуюся в помещении бани.

Судмедэкспертиза должна определить точную причину смерти обоих мужчин. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.