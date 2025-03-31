ДТП, в котором пострадали пять человек, произошло в Пермском крае
В Пермском крае на трассе Кукуштан — Чайковский случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Об этом написал сайт Ura.ru.
С помощью гидравлического оборудования сотрудники МЧС освободили пострадавших из поврежденных транспортных средств, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Пермскому краю.
После освобождения все пострадавшие были переданы медикам для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас правоохранители уточняют подробности ДТП.
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