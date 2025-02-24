ДТП в Большом Крестовском путепроводе затормозило движение в сторону центра
Массовое ДТП с участием сразу пяти машин произошло утром 24 февраля на проспекте Мира в Москве. О происшествии в Большом Крестовском путепроводе сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подчеркнули в ведомстве.
Из-за аварии движение в сторону центра Москвы оказалось временно затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее стало известно о крупном ДТП на внешней стороне 106-го километра МКАД. Там дорогу не поделили два легковых и один грузовой автомобили. По данным источника 360.ru, обошлось без пострадавших.
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