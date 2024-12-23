ДТП с участием школьницы произошло в Нижнем Новгороде

Десятилетняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила ИА «Время Н» пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось около 16:15 неподалеку от дома № 27 на улице Дворовая. Водитель автомобиля Lada Granta наехал на школьницу, пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую девочку доставили в детскую областную больницу с ушибами.

За текущий год на пешеходных переходах города зарегистрировано 256 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадало 261 пешеход, включая 42 ребенка. Сообщается также о гибели пяти пешеходов.