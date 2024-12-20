ДТП с участием пешеходов произошли в Саратове и Энгельсе

В Саратове и Энгельсе за сутки под колесами автомобилей пострадали четыре женщины и семилетний мальчик. Об этом телеканалу «Саратов 24» рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В четверг, 19 декабря, в 21:00 в Саратове напротив дома № 62А по 1-му проезду Танкистов автомобиль Dau Nexia, за рулем которого был водитель 2001 года рождения, сбил 41-летнюю женщину.

В тот же день в 17:51 напротив дома № 1 по проспекту Строителей произошло ДТП с участием автомобиля «ГАЗ». Им управлял 20-летний водитель. При движении задним ходом он наехал на женщину 1976 года рождения.

Также в пятницу в 12:30 напротив дома № 45 по улице Парковой автомобиль Toyota Crown сбил 63-летнюю женщину. А в 11:00 напротив дома № 26 по улице Тархова автомобиль Opel Vectra наехал на 53-летнюю женщину.

Вчера в Энгельсе в 17:30 у дома № 1В по Волжскому проспекту автомобиль Changan сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.