ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Екатеринбурге

Авария, в результате которой столкнулись автобус и автомобиль Ford Focus, произошла накануне на перекрестке улиц Малышева — 8 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Установлено, что водитель легковушки во время поворота в сторону улицы Малышева врезался в общественный транспорт, в котором ехали 20 человек. В ДТП пострадала девочка, находившаяся в иномарке.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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