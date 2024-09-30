ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Екатеринбурге

Авария, в результате которой столкнулись автобус и автомобиль Ford Focus, произошла накануне на перекрестке улиц Малышева — 8 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
Установлено, что водитель легковушки во время поворота в сторону улицы Малышева врезался в общественный транспорт, в котором ехали 20 человек. В ДТП пострадала девочка, находившаяся в иномарке.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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