ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Екатеринбурге

Авария, в результате которой столкнулись автобус и автомобиль Ford Focus, произошла накануне на перекрестке улиц Малышева — 8 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.