ДТП с участием каршеринга произошло на Малой Охте в Петербурге
В воскресенье, 12 октября, около 13:30 на пересечении Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта в Петербурге произошла авария. Об этом сообщило издание «Оперативное прикрытие».
Черная иномарка столкнулась с автомобилем каршеринга, протащила его вперед и вызвала переворот, написал Piter.TV.
Двое пассажиров — мужчина и женщина — смогли покинуть салон пострадавшего автомобиля, им помогли свидетели происшествия.
