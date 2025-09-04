ДТП с участием каршеринга произошло на Дальневосточном проспекте в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом написал «Петербург2» .

Вечером 3 сентября около 21:00 на Дальневосточном проспекте, недалеко от дома № 14, автомобиль каршеринга совершил наезд на пешехода. За рулем находился молодой человек 23 лет.

По предварительной информации, 39-летний пешеход решил пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, опрашивая очевидцев и фиксируя детали случившегося. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля был трезв и сотрудничает со следствием.