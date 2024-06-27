ДТП с участием фуры произошло на трассе М-5 в Челябинской области

ДТП, из-за которого образовалась большая пробка, произошло накануне на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Южный Урал».

Отмечается, что грузовой автомобиль въехал в ограждение вблизи Миасса и заблокировал движение на Челябинск. По словам очевидцев, пробка растянулась на несколько километров.

Погибших и пострадавших в результате аварии нет. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.