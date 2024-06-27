ДТП с участием фуры произошло на трассе М-5 в Челябинской области
ДТП, из-за которого образовалась большая пробка, произошло накануне на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Южный Урал».
Отмечается, что грузовой автомобиль въехал в ограждение вблизи Миасса и заблокировал движение на Челябинск. По словам очевидцев, пробка растянулась на несколько километров.
Погибших и пострадавших в результате аварии нет. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.
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