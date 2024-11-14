ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Алтайском крае. Один человек погиб

Массовая авария, в которой приняли участие сразу четыре автомобиля, произошла на автотрассе Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.
Водитель Lexus RX 350 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla, после чего врезался в Nissan Qashqai и Toyota Mark II, которые ехали во встречном направлении.
На месте ДТП погиб водитель автомобиля Toyota Corolla. В отношении водителя Lexus завели уголовное дело.
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