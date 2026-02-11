ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и велосипедиста произошло в центре Нижнего Новгорода

Утром 11 февраля в центральной части Нижнего Новгорода на улице Ванеева зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля марки ВАЗ-2114 и велосипедиста, передвигавшегося на электрическом велосипеде. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.
Пострадавший, которому 21 год, доставлен в медицинское учреждение с диагностированными травмами, его состояние уточняется медицинскими работниками.
Ведется проверка обстоятельств происшествия и сопутствующих факторов, повлиявших на аварию.
