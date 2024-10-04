ДТП с тремя пострадавшими произошло на КАД в Петербурге

Массовая авария, в которой пострадали три человека, произошла накануне на КАД в Шушарах. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 22-летний водитель Infiniti столкнулся с Chevrolet, которым управляла 33-летняя женщина. В аварию также попали грузовая машина Volvo, стоящая на обочине, и автомобиль Toyota.

Как написал «Патрульный Петербурга», медики доставили в больницу водителя Infiniti в состоянии средней тяжести и двух 22-летних пассажиров в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.