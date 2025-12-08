ДТП с двумя иномарками произошло во Владивостоке

Транспортный коридор Владивостока застопорился задолго до начала вечернего часа пик из-за аварии, случившейся в средней полосе дороги. Инцидент произошел неподалеку от остановки «Проспект 100-летия Владивостока», где седан Toyota Sai столкнулся с кроссовером Toyota Harrier, перегородив проезжую часть. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Последствия аварии привели к образованию многокилометровой пробки, тянущейся от Некрасовского путепровода до перекрестка проспектов 100-летия Владивостока и улицы Русская. Поток автомобилей в сторону Второй Речки замедлился, а водители сообщают о значительных задержках.

Пользователи соцсетей и сервисы мониторинга предупреждают остальных водителей о сложившейся ситуации и рекомендуют заранее выбрать объездные маршруты, используя параллельные магистрали и внутриквартальные проезды.