ДТП с четырьмя машинами произошло на МКАД

Источник 360.ru: на МКАД столкнулись четыре машины

Крупная авария с участием четырех автомобилей произошла на востоке Москвы — в районе Ивановское, на 108-м километре МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, машины столкнулись на внутренней стороне МКАД. На место аварии прибыли спасатели.

«В ДТП попали четыре автомобиля, есть зажатый. Идет деблокация», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее крупное ДТП случилось на Торжковской улице в Санкт-Петербурге. Всего в аварию попали две машины: такси OMODA и автомобиль Hyundai Solaris . В результате ЧП пострадали двое мужчин и женщина. По данным полиции, травмы получили водитель такси, а также двое пассажиров.